فرقة الحضرة تشدو بالأناشيد والمدائح النبوية في قبة الغوري غدا

ينظم مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر- التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، أمسية دينية تُحييها فرقة "الحضرة المصرية"، وذلك في الثامنة مساء غدًا "الجمعة 18 يوليو".

حفل فرقة الحضرة المصرية

تُحيي الفرقة أمسية صوفية روحانية، وتقدم خلالها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات المستلهمة من التراث الصوفي المصري، في جو يجمع بين نفحات التصوف وعبق التاريخ، حيث تُعد قبة الغوري أحد أبرز المعالم الإسلامية التي تمنح الحفل طابعًا خاصًا ومميزًا. من الابتهالات التي انفردت بها الفرقة "جئت اليك" في مديح السيدة زينب، "دايمًا على الخاطر" في مديح خير البرية صل الله عليه وسلم، " سبحان من أعطاكم" و"أسكرتني في شذاها" وغيرها من ابتهالات أحوال العاشقين من أهل الله.

ومن الجدير بالذكر أن مُنشدي الفرقة من مختلف الطرق الصوفية وساحات المشايخ، واجتمعوا على المحبة والصفا والتزما معًا بالمديح والذكر.

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