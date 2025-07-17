"سنبلة" في أمسية طربية بقصر الأمير بشتاك

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، من خلال بيت الغناء العربي حفلًا فنيًا لفرقة "سنبلة" للطرب المحمدي بقيادة الفنانة زينب طه، بقصر الأمير بشتاك، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة الموافق 18 يوليو، بمقر القصر بشارع المعز.

وتُقدم الفرقة مجموعة من الأعمال الغنائية المستلهمة من التراث الديني، في تجربة فنية تسعى إلى إعادة تقديم هذا الموروث برؤية معاصرة تحترم الأصالة وتخاطب ذائقة الجمهور المعاصر.

يقام الحفل في سياق الدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية كإحدى الأذرع التنفيذية لوزارة الثقافة، في فتح فضاءات العرض أمام الفرق المستقلة والمبدعين، وتوظيف المواقع الأثرية التابعة له كمراكز إشعاع ثقافي، بما يسهم في تعزيز الهوية الفنية المصرية وتوسيع قاعدة التذوق لدى الجمهور.

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