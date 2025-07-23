الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات وقطعتى سلاح ناري في حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– أكثر من 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط قطعتى سلاح ناري "بدون ترخيص" بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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