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وزير الطيران يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتأهيل الكوادر المتخصصة

توقيع بروتوكول شركة
توقيع بروتوكول شركة ايركايرو وأكاديميات التدريب

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكولات تعاون تدريبي بين شركة إير كايرو، وكلٍ من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

توقيع بروتوكولات تعاون تدريبي بين شركة إير كايرو


وقام بتوقيع البروتوكولين الطيار أحمد شنن، رئيس شركة إير كايرو، مع كل من؛ الطيار عزت متولي، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع (Air cairo Transformation)، " ACT"؛ والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب الجوي، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة من الطيارين والمهندسين والمرحّلين الجويين وأطقم الضيافة، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع كيانات معترف بها محليًا ودوليًا.

تأهيل الكوادر البشرية هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل صناعة الطيران

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم الفني المتخصص، وتعزيز قدرات العنصر البشري، مشددًا على أن: "تأهيل الكوادر البشرية هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل صناعة الطيران، وهو ما نضعه على رأس أولوياتنا من خلال تبني برامج تدريبية عصرية، تستند إلى إمكانات علمية وعملية متقدمة، تُمكّن الشباب من المنافسة الفعالة على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف وزير الطيران المدنى قائلًا: "نعمل على مواصلة دعم منظومة التدريب وفقًا لأحدث المعايير العالمية، من خلال إعداد كوادر بشرية متميزة، قادرة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي والتدريب الفني المتخصص بالمنطقة، انطلاقًا من إدراكنا بأهمية العنصر البشري كقاطرة للتنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني."

ومن جانبه، صرّح الطيار أحمد شنن، رئيس شركة إير كايرو، بأن مشروع ACT يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الشركة لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الفنية والتشغيلية، مضيفا: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس النجاح الحقيقي؛  ومشروع ACT ليس مجرد برنامج تدريبي، بل هو رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب المصري، وخلق فرص عمل نوعية، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة خطط الشركة التوسعية في المستقبل."

وأوضح "شنن" أن المشروع يستهدف حديثي التخرج من كليات الهندسة وأكاديميات الطيران، ويوفر لهم تدريبًا تطبيقيًا في مجالات متعددة تشمل: صيانة وهندسة الطائرات، قيادة الطائرات النفاثة، الترحيل الجوي، والضيافة الجوية،مع إمكانية إلحاق المتفوقين منهم بالعمل ضمن فريق "إير كايرو".

إعداد كوادر مدربة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة

هذا وأكد الطيار عزت متولي، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أن التعاون مع "إير كايرو" يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتكامل الجهود التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن: " الأكاديمية تمتلك خبرات واسعة وإمكانات فنية متطورة، تُمكنها من إعداد كوادر مدربة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطيران المدني المصري".

كما أشار الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إلى أن مشاركة الأكاديمية في مشروع ACT تمثل فرصة نوعية لنقل الخبرات والمعرفة إلى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن: "الأكاديمية تلتزم بتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية بما يتماشى مع تطورات صناعة النقل الجوي ومتطلبات شركات الطيران الحديثة، من خلال بنية تحتية متقدمة وكوادر تدريبية معتمدة وفقًا للمعايير الدولية."

الجدير بالذكر أن مشروع ACT سيوفر فرصًا تدريبية داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع شركات تصنيع الطائرات ومراكز التدريب العالمية، مع التركيز على ترسيخ ثقافة السلامة والجودة، وإعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في بيئة طيران تنافسية ومتقدمة ويؤكد التزام وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة برفع كفاءة العاملين وتعزيز خبراتهم بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

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