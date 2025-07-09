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أخبار مصر

المصرية للمطارات تشيد بتعامل فرقها مع أزمة الاتصالات والإنترنت

الشركة المصرية للمطارات
الشركة المصرية للمطارات

وجّه الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، رسالة تقدير وامتنان إلى جميع العاملين بالمطارات التابعة للشركة، مشيدا بالأداء المتميز الذي أظهروه خلال الأزمة المفاجئة التي طرأت على شبكات الاتصالات والإنترنت، ما أثّر على عدد من الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات.

تعامل قرف المصرية للمطارات مع حادث انقطاع الانترنت

وأكد النشار أن الفرق التشغيلية والمهندسين  بالمطارات أظهروا قدرا عاليا من المهنية والجاهزية، مما ساهم في استمرار العمل بكفاءة، والحفاظ على انتظام حركة التشغيل في مختلف المطارات التابعة للشركة، دون أي تأثير يُذكر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي هذا السياق، تم رفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأطقم الفنية والتشغيلية في مقر الشركة والمطارات التابعة، إلى جانب تجهيز البدائل التكنولوجية واختبارها وتفعيلها لتكون على جاهزية كاملة للتشغيل الفوري.
 

تقليل زمن تأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين

كما جرى التنسيق مع فرق التشغيل بالمطارات العاملة بـأنظمة المطارات المتخصصة، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين والحفاظ على انتظام حركة الطيران.

وأسفرت تلك الجهود عن انتظام ملحوظ في حركة التشغيل بجميع المطارات التابعة، واستمرار عمل أنظمة إنهاء إجراءات السفر بشكل أوتوماتيكي على الأنظمة الأساسية والاحتياطية أثناء عدم انتظام خطوط الاتصالات، في مشهد يعكس مدى قوة البنية التشغيلية والجاهزية الفنية لمواجهة الظروف الطارئة.

ويأتي هذا النجاح تأكيدا لما تتمتع به فرق العمل  من إحترافية وانضباط، وقدرة على التعامل مع التحديات المفاجئة بكفاءة عالية، وهو ما يُعد مصدر فخر واعتزاز لكل من ينتمي لهذا القطاع الحيوي، ويعكس ثقة الدولة في كفاءة قطاع الطيران المدني المصري.

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