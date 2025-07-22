الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

إبراهيم صابر محافظ
إبراهيم صابر محافظ القاهرة
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هنأ د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا ثلث المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشعب الثلاث متمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاح.

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويشيد بتفوق أبناء المحافظة

والدة الأولى على الثانوية العامة أدبي: الصلاة وقراءة القرآن والمذاكرة الجيدة سر التفوق

 

أوائل الثانوية العامة بالقاهرة 


وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعدما حصد أبنائها  ١٢ من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

 

وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع المعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

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