تجديد تعيين تامر سمير رئيسا لـ"بنها الأهلية" والمغربى نائبا للشئون الأكاديمية والدش نائبا للعلاقات الدولية
أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارا بتجديد تكليف الدكتور تامر سمير محمود الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، رئيسا لجامعة بنها الأهلية، اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.
كما شملت القرارات تكليف كل من: الدكتور حسين محمود المغربي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م، والدكتور كريم محمد الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م.
كما تم تكليف الدكتور محمود عبدالسلام شكل الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والإبتكار اعتبارا من 1/8/2025 حتي 31/7/2026م.
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