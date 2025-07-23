على هامش المدرسة الصيفية الدولية، رئيس جامعة بنها يستقبل طلاب جامعة وسط الصين الزراعية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وفدا طلابيا من جامعة وسط الصين الزراعية، على هامش انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية التي تستضيفها جامعة بنها حتى 31 يوليو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

رئيس جامعة بنها يستقبل طلابا من جامعة وسط الصين الزراعية

وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة بنها بالطلاب، مشيرا إلي أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي، مؤكدا أن التبادل الطلابي أحد أهم جوانب التعاون بين الجامعتين، حيث يساهم في نقل المعرفة والخبرات بين الطلاب، ويساهم في بناء جسور التواصل الثقافي، وتمكن الطلاب لدى الجانبين من التعرف على ثقافة ولغة البلد الآخر، وتطور مهاراتهم الأكاديمية والشخصية؛ مما يساهم في توسيع نطاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

وقد بدأت الفعاليات بجولة تعريفية داخل الجامعة شملت زيارة المكتبة المركزية ومركز المحاكاة بكلية الطب البشري، حيث تعرّف الطلاب على إمكانيات الجامعة والبنية التحتية التعليمية والبحثية المتميزة.

وفى سياق متصل، قام الدكتور عبد الفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية، بتقديم عرضًا تضمن فيديو تعريفيًا عن الجامعة، تلاه محاضرة تعريفية تناولت تاريخ الجامعة، كلياتها، برامجها الأكاديمية، وإنجازاتها في مجالات البحث العلمي والتعاون الدولي.

كما تضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي جمعت طلاب جامعة وسط الصين الزراعية مع طلاب قسم اللغة الصينية بجامعة بنها، وتضمنت فقرات فنية وموسيقية، ورش للرسم، كتابة الأسماء بالحروف العربية والصينية، وتجربة الرسم بالحناء، في جو من التبادل الثقافي والحوار الحضاري البنّاء.

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