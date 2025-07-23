تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

يترقب ملايين المصريين قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط توقعات بزيادة كبيرة في أسعار الوقود، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه موعد انتهاء الجدول الزمني المحدد من الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن المنتجات البترولية، والذي حُدد له موعد أقصاه نهاية العام الجاري 2025.

وتتابع الأوساط الاقتصادية والشعبية موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي، المسئولة عن مراجعة أسعار الوقود كل ستة أشهر، وفقًا للمتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف الإنتاج المحلي.

دعم يفوق 130 مليار جنيه

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الدولة ما زالت تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه سنويًا لدعم أسعار البنزين، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، التي تسعى إلى إعادة توجيه هذا الدعم للقطاعات الإنتاجية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

وأكد المصدر أن تكلفة الوقود لا تقتصر على سعر الشراء العالمي فقط، بل تشمل أيضًا تكاليف النقل والتجهيز والتكرير حتى يصل الوقود إلى المستهلك في صورته النهائية.

انعقاد اللجنة في أكتوبر المقبل

وأوضح مصدر بالهيئة العامة للبترول أن لجنة التسعير التلقائي ستنعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تطبيقًا لقرارها السابق المؤرخ في 11 أبريل 2025، والذي نص على أن تُعقد الاجتماعات كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم سيكون حاسمًا، في ظل اقتراب موعد رفع الدعم بالكامل عن المواد البترولية، ومن المتوقع أن يشهد القرار القادم زيادة جديدة في أسعار الوقود بكامل مشتقاته.

خطة للإصلاح الاقتصادي مع مراعاة السولار

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن رفع الدعم يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، مع التأكيد على مراعاة السلع الأساسية المرتبطة مباشرة بالمواطنين مثل السولار والغاز الطبيعي للمنازل، لتجنب موجة تضخم كبيرة قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية والنقل.

وتوقعت المصادر أن تقوم اللجنة برفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه، مع تثبيت أو تعديل طفيف في أسعار السولار والغاز المنزلي، بهدف تقليل الأثر التضخمي على الشرائح الأكثر تأثرًا.

لا مجال لتثبيت الأسعار

وأكد المصدر أن تثبيت الأسعار في القرار القادم أمر مستبعد، في ظل إعلان الحكومة بشكل واضح عن انتهاء جدول الدعم بنهاية هذا العام، مما يعني أن أي قرار للجنة سيكون على الأرجح في اتجاه الزيادة.

الأسعار الحالية المعتمدة منذ أبريل 2025

وكانت لجنة التسعير قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 11 أبريل 2025 تعديل الأسعار لتصبح كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه

طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

مازوت المصانع: 10,500 جنيه/طن

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

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