مناوشات بين مدمرة أمريكية ومروحية إيرانية

قالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء إنه في قرابة الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، حاولت المدمرة الأمريكية "دي دي جي فيتزجيرالد" الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تحذيرًا تطالب المدمّرة بالابتعاد

وأضافت: "على إثر ذلك، أقلعت مروحية تابعة لفريق الطيران البحري الإيرانى في المنطقة الثالثة "نبوت" بالقوة البحرية للجيش في أسرع وقت ممكن، وحلّقت فوق هذه القطعة البحرية الأجنبية، وأصدرت تحذيرًا تطالب فيه المدمّرة بالابتعاد، في المقابل، ردّت المدمّرة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية، وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمّته بحزم، وجدّد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية".

رضخت المدمّرة الأمريكية ابتعدت عن المياه الواقعة تحت مراقبة إيران

وردًّا على التهديد المتكرّر من المدمرة الأمريكية، دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط، وأصدرت بيانًا حاسمًا أكدت فيه أن المروحية البحرية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمّرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب.

وتابعت: بفضل إصرار الطاقم الجوي والدعم من الدفاع الجوي للجيش الإيراني، رضخت المدمّرة الأمريكية المزوّدة بالتجهيزات المتقدّمة، وابتعدت عن المياه الواقعة تحت مراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي وقت سابق؛ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأن بلاده ستعيد ضرب المنشآت النووية إذا كان ذلك ضروريا.

وجاء تهديد ترامب، في منشور عبر شبكة "تروث سوشيال" تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

برنامج إيران النووي يستعصي على التدمير

وسبق أن قال عراقجي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن بلاده لن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها برنامجها النووي، جراء الضربات الأمريكية التي استهدفته في يونيو الماضي.

وأضاف الوزير الإيراني، أن برنامج بلاده النووي يستعصي على التدمير، وأن طهران مستعدة لانخراط دبلوماسي غير مباشر مع واشنطن.

لا فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران

وفي وقت سابق، أكد ترامب مرارا أن الضربات دمرت تماما المنشآت النووية الإيرانية. وتناقض تصريحات ترامب تقييمات استخبارية أمريكية بأن تلك الضربات ربما أخرت البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر لكنها لم تقض عليه.

أما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأكد في تصريحات إعلامية أنه "لا فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران".

من جهته، صرح رئيس الأركان الإسرائيلي بأن "الحرب على إيران لم تنته بعد"، مؤكدًا أن الجيش يعمل على عدة جبهات.

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