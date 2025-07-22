إيران: 27 سجينا لا يزالون فارين من سجن إيفين منذ قصفته إسرائيل

قال إيران، اليوم الثلاثاء، إن 27 سجينًا هربوا من سجن "إيفين" في العاصمة طهران الذي قصفته غارة إسرائيلية في الشهر الماضي، لا يزالون فارين، حسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الغارة الجوية جزءًا من القصف الإسرائيلي لإيران، الذي استمر 12 يومًا، والذي أسفر عن 1100 قتيل. بينما قتل 28 شخصًا بإسرائيل في غارات انتقامية شنتها إيران.

الهجوم الإسرائيلي على السجن

ونقل الموقع الإخباري الرسمي للسلطة القضائية، "ميزان أونلاين"، عن المتحدث باسمها، أصغر جهانجير، أن 75 سجينًا فروا بعد الغارة، وأنه أعيد القبض على 48 منهم، أو عادوا طوعًا إلى السجن. وأضاف أن السلطات ستعتقل الباقين إذا لم يسلموا أنفسهم.

ومن جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على السجن، وقالت إنه يمثل جريمة حرب محتملة. وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء: "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن سجنًا، أو أي مكان احتجاز يفترض أنه هدف مدني، ولا يوجد أي دليل موثوق في هذه الحالة على أن سجن إيفين يشكل هدفًا عسكريًا شرعيًا".

وقال نشطاء وسجناء سابقون، إن الهجوم الإسرائيلي، عرض حياة السجناء السياسيين للخطر. ويقول القضاء الإيراني إن ما لا يقل عن 71 شخصًا قتلوا في القصف. وتقدر منظمة العفو الدولية أن ما بين 1500 و2000 سجين كانوا في مركز الاحتجاز أثناء الضربات الجوية، بينهم سجناء سياسيون، وأجانب أدينوا في محاكمات مثيرة للجدل.

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