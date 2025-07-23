اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب ميكروباص وإصابة 10 أشخاص بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت بانتداب فريق من مرور الجيزة لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

ورجحت المعاينة الأولية ان اختلال عجلة القيادة في يد السائق وراء انقلاب الميكروباص، وسقوط المصابين.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي اتجاه المنيب

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي اتجاه المنيب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جراء الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الهرم لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، كما تواصل الأجهزة المختصة رفع آثار الحادث لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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