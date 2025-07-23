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حوادث

تحركات عاجلة من جهات التحقيق في مصرع شاب بحادث تصادم بالجيزة

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

تحفظت جهات التحقيق على سائق ميكروباص تسبب في مصرع شاب، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى الهرم بمحافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته، وحجز المتهم بالتسبب في وفاة الشاب على ذمة التحريات، وإجراء تحليل مخدرات له. 

مصرع شاب إثر حادث تصادم بالجيزة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب في العقد الثاني من عمره، خلال توجهه إلى عمله، عقب اصطدام دراجته النارية بسيارة ميكروباص. 

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، والتي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.    

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مديرية أمن الجيزة الهرم غرفة عمليات النجدة الطريق الدائري

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