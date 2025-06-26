ريهام فودة: مصر أصبحت وجهة رئيسية لتصدير المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية

استعرضت ريهام فودة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصناعات الغذائية، والذي يُعد من القطاعات الرائدة في منظومة الصادرات المصرية غير البترولية.

وذلك في إطار جهود فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الأوروبية، شارك المجلس في فعالية "فالنسيا - مصر" التي نظمها المكتب التجاري المصري في مدريد بالتعاون مع شركة Innate Business S.L، بمدينة فالنسيا.

بحضور السفير/ يوسف طه كامل – سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا، والوزير المفوض التجاري/ طارق الكدن – رئيس المكتب التجاري المصري في مدريد، وعدد رفيع من المسئولين الإسبان.وقد مثل المجلس التصديري في هذا الحدث ريهام فودة – عضو مجلس إدارة المجلس

توطيد العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات إلى السوق الإسبانية

وأكدت خلال كلمتها أن مصر أصبحت وجهة رئيسية لتصدير المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والتنافسية السعرية، مستندة في ذلك إلى قاعدة زراعية قوية، وبنية تحتية صناعية متطورة، وموقع استراتيجي يسمح بوصول سريع ومُيسر إلى الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية الأخرى.

كما تناولت في كلمتها حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا في مجال الصناعات الغذائية

صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السوق الإسبانية

وأشارت إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السوق الإسبانية بلغت نحو 177 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وشملت صادرات أكثر من 194 شركة مصرية، منها 3 شركات تجاوزت صادراتها 10 ملايين دولار لكل منها، و37 شركة تجاوزت حاجز المليون دولار، وهو ما يعكس تنامي الثقة في المنتجات المصرية لدى المستورد الإسباني.

ومن أبرز السلع المصرية التي يتم تصديرها إلى إسبانيا: الفراولة المجمدة، الزيتون المحفوظ، البرتقال المجمد، عصائر الفاكهة، المولاس، والخضروات المجمدة، وهي منتجات تحظى بقبول كبير في الأسواق الأوروبية بفضل مطابقتها للمواصفات الصحية والفنية العالمية، لا سيما بعد تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي أسهمت بشكل فعّال في تعزيز جودة الصادرات المصرية.

كما استعرضت ريهام في عرضها التقديمي التطور في قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية عالميًا، والتي وصلت إلى 6.1 مليار دولار في عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 21% مقارنة بعام 2023، بما يؤكد على ديناميكية القطاع وإمكاناته التنافسية العالية.

وقد شهد الحدث حضورًا رفيع المستوى من الجانب الإسباني، حيث شارك فيه 22 شركة إسبانية تمثل قطاعات متعددة مهتمة بالاستيراد والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى 13 مسؤولًا من حكومة إقليم فالنسيا، على رأسهم ماريا خوسيه كاتالا – عمدة فالنسيا

سانتياغو باليستر – عضو مجلس البلدية لشؤون التجارة ؛ باولا يوبيت – مسؤولة ملف السياحة؛ مار تشاو – رئيسة هيئة موانئ فالنسيا

وعدد من أعضاء المجلس البلدي المعنيين بالشؤون المؤسسية والثقافية والمالية.

وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن الترتيب لبعثة أعمال ثنائية ستُعقد خلال شهر سبتمبر 2025، حيث سيتم تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات الإسبانية التي شاركت في الفعالية ونظيراتها من الشركات المصرية، على أن يتضمن ذلك بروفايلات الشركات الإسبانية واهتماماتها التصديرية أو التصنيعية داخل مصر، مما يمهّد الطريق أمام فرص تعاون صناعي واستثماري مشترك.

ويؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية التزامه بدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق جديدة، ويشيد بجهود المكتب التجاري المصري في مدريد، وعلى رأسه الوزير المفوض التجاري/ طارق الكدن، في تنظيم هذا الحدث النوعي الذي يعكس مكانة مصر كمصدر موثوق ومتميز في قطاع الصناعات الغذائية عالميًا.

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