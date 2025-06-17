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ثقافة وفنون

بيونسيه تحطم الرقم القياسي لـ ويتني هيوستن وماريا كاري في Billboard

بيونسيه، فيتو
بيونسيه، فيتو

 حطمت المغنية بيونسيه الرقم القياسي للمغنية الأسطورية ويتني هيوستن، والمطربة ماريا كاري، لأكبر عدد من ألبومات الاستوديو من قبل امرأة سوداء، تقضي 50 أسبوعًا أو أكثر في تاريخ مخطط Billboard 200 الموسيقي.

كما حققت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه رقما قياسيا جديدا ضمن مسيرتها الغنائية.

وأصبحت بيونسيه أول امرأة تحقق 7 جولات غنائية إجمالية، تتجاوز 100 مليون دولار كإيرادات لكل منها.

بيونسيه تشكر والدتها على مسرح لوس أنجلوس 

 في سياق متصل، حرصت بيونسيه في بداية حفلات جولتها الغنائية Cowboy Carter في لوس أنجلوس، على اصطحاب والدتها تينا نولز، وابنتيها بلو آيفي، ورومي، على خشبة المسرح في الليلة الثانية لعروضها الغنائية.

ووجهت بيونسيه الشكر، لوالدتها على ما قدمته لها طوال عمرها، فيما حرصت بناتها على تحية الجمهور الكبير الذي حضر لمشاهدة والدتهم بيونسيه.

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 وشاركت بيونسيه، صورة لمسرح جولتها الغنائية، الخاصة بألبومها الجديد، "COWBOY CARTER"، قبل ساعات من بدايتها.

وكان من المتوقع أن تعلن بيونسيه عن الجولة الغنائية الجديدة في 14 يناير ٢٠٢٥،  لتعلن تأجيلها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في لوس أنجلوس.

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بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي 

 وعبرت المغنية الأمريكية،  بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي الأخير، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

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