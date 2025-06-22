الإحصاء: 2.7% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أبريل 2025

كشف تقرير البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أبريل 2025، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ 116.18 خلال شهر أبريل 2025 (أولى) مقابل 119.44 خلال شهر مارس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلغ الرقـم القيـاسي لصناعة المشـروبات 435.31 خلال شهـر أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس 2025، حيث بلغ 401.66 بنسبة ارتفاع قـدرها 8.38 ٪، وذلك للاستعداد لبدء موسم الصيف.

• بلغ الرقم القيــاسي لـصناعة الأثـاث 188.13 خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بشهـر مارس 2025، حيـث بلغ 178.90، بنسـبة ارتفاع قـدرها 5.16 ٪، وذلك لزيادة الطلب على شراء الأثاث.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 112.85 خلال شهـر أبريل 2025 مقارنة بشهـر مارس 2025، حيــث بلـغ 118.84 بنسبـة انخـفـاض قـدرها 5.04 ٪، وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.

• بلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الملابـس الجاهزة 234.15 خلال شهـر أبريل 2025، مقارنة بشهر مارس 2025، حيث بلغ 245.61 بنسـبة انخفاض قـدرها 4.67 ٪، وذلك لانخفاض عدد ساعات العمل بسبب موسم الأعياد.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020.

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