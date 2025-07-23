قبل المونديال، تعرف على إنجاز الفراعنة في بطولات العالم لكرة اليد

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

ويمتلك المنتخب الوطني سجلا مميزا من المشاركات على مستوى بطولة العالم للناشئين، كانت أفضلها تلك التي شهدت حصول الفراعنة على المركز الأول والميدالية الذهبية.

وجاء مشوار البطولة كالتالي:

أفضل إنجاز: المركز الأول (مقدونيا 2019)

مشوار المنتخب

المجموعات:

مصر (32) – (29) السويد

مصر (24) – (28) فرنسا

مصر (36) – (25) الصين تايبيه

مصر (47) – (20) كندا

مصر (31) – (24) المجر

دور الـ16:

مصر (30) – (23) سلوفينيا

ربع النهائي:

مصر (35) – (31) أيسلندا

نصف النهائي:

مصر (41) – (36) البرتغال

النهائي:

مصر (32) – (28) ألماني

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

6 أغسطس: مصر × كوريا الجنوبية - 7:30 مساء

7 أغسطس: مصر × البحرين - 7:30 مساء

9 أغسطس: مصر × اليابان - 7:30 مساء

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

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