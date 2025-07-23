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رياضة

أمم أفريقيا للسيدات، نيجيريا تسعى للنجمة الـ12 والمغرب تبحث عن أول تتويج

منتخب المغرب للسيدات،
منتخب المغرب للسيدات، فيتو

يلتقي منتخب المغرب للسيدات المستضيف لأمم أفريقيا نظيره المنتخب النيجيري في نهائي كاس أمم إفريقيا للسيدات 2025 يوم السبت المقبل.

 

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 11 لقبا قبل نهائي البطولة أمام المغرب يوم السبت المقبل.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 9 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.

 

سجل أبطال أمم أفريقيا للسيدات قبل نهائي المغرب ونيجيريا 

1- نيجيريا 11 لقبا أعوام (1991, 1995 ,  1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018)

2- غينيا الاستوائية 2 لقب  (2008, 2012)

3-  جنوب إفريقيا 1 لقب (2022)

موعد مباراة منتخب المغرب للسيدات ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا

ويلتقي منتخب المغرب للسيدات نظيره النيجيري في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر له السبت الموافق 26 من يوليو الجاري علي الملعب الاوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط.

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

 

المغرب يطيح بغانا

نجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أرضه.

جاء ذلك على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1ـ1.


وبدأ منتخب غانا بالتسجيل عبر اللاعبة ستيلا نياميكي في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني عدل المغرب النتيجة عن طريق سكينة أوزراوي في الدقيقة 54.
 

وبعد اللجوء إلى وقت إضافي لم يتمكن أي من الفريقين من الحسم ليلجا الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحبات الأرض بعدما أهدر المنتخب الغاني آخر ركلتين.

ويتطلع المنتخب المغربي للسيدات إلى التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

 

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