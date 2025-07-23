المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس للعام 2025/2026

بدأت إدارة الوافدين بـ جامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025 في استقبال الأوراق الخاصة بالطلاب الوافدين المرشحين للالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى رقم نموذج التقديم عبر منصة “ادرس في مصر”.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار التسهيلات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

وأوضحت الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أن استقبال الملفات يتم بمقر الإدارة (مبنى رعاية الشباب - فوق مسرح الجامعة - الدور الثاني)، من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هى:

1. أصل شهادة المؤهل الثانوي موثقة ومصدق عليها.

2. صورة من شهادة الميلاد.

3. صورة جواز السفر (ساري المفعول).

4. عدد (7) صور شخصية حديثة.

5. نتيجة اختبار القدرات (لبعض الكليات التي تتطلب ذلك).

6. صورة من إيصال سداد رسوم التسجيل (أصل الإيصال البنكي أو صورة من الإيصال الإلكتروني).

7. خطاب الترشيح مطبوع من موقع منصة “ادرس في مصر”.

وأوضحت الدكتورة شيرويت الأحمدى أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025، سيتم التواصل مع الطلاب المقبولين عبر البريد الإلكتروني المدون في ملف التقديم، وذلك للتوجه إلى الكلية المختارة لإجراء الكشف الطبي، واختيار الشعبة الدراسية (في حال وجودها بنظام الكلية)، واستيفاء أي بيانات أخرى مطلوبة.

كما نوهت إلى أنه حال تسليم الملف عن طريق شخص آخر غير الطالب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، فيجب إحضار توكيل رسمي لإتمام الإجراءات.

وأكدت مدير إدارة الوافدين حرص جامعة عين شمس الدائم على تقديم بيئة تعليمية وجامعية متميزة للطلاب الوافدين، من خلال توفير كافة سبل الدعم الأكاديمي والإداري والاجتماعي، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة داخل واحدة من أعرق الجامعات المصرية وأكثرها انفتاحًا على الطلاب من مختلف دول العالم.

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