تقارير تكشف سبب مشاركة أهلي جدة في السوبر السعودي

منح النادي الأهلي السعودي موافقته الرسمية للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقررة في هونغ كونج والتي ستقام خلال الفترة بين 19 و23 أغسطس المقبل، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة «الشرق الأوسط».

الأهلي يشارك في كأس السوبر السعودي في هونج كونج

وجاء قرار الأهلي لملء الفراغ الذي تركه نادي الهلال، الذي أعلن انسحابه من البطولة لأسباب بدنية تتعلق بالتحضيرات وعدم الجاهزية لخوض المنافسة الدولية في هذا التوقيت، فضلا عن رغبة فريق الأهلي في مباريات قوية قبل بداية الموسم الكروي الرياضي ورغبة منه في تحقيق البطولة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف تسلمه خطابًا رسميًا من إدارة الهلال يؤكد فيه الفريق انسحابه من البطولة، وهو ما استدعى تحركًا فوريًا من الجهات المنظمة للبحث عن بديل مناسب لضمان استمرارية البطولة.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن الإجراءات الرسمية المتعلقة بالبطولة ستُستكمل من قبل اللجان المختصة، وفقًا للوائح والأنظمة التنظيمية الخاصة بكأس السوبر، بما يضمن العدالة بين الأندية المتأهلة ويحمي مصالح جميع الأطراف.

ويؤكد الاتحاد السعودي التزامه بتطبيق اللوائح بكل شفافية، وضمان سير البطولة بشكل احترافي، استنادًا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية، دون الإخلال بحقوق أي طرف مشارك في المسابقة.

فيما اعتمدتْ لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة نادي أهلي جدة في كأس السوبر السعودي 2025 - 2026، ليحل بديلًا عن الهلال، الذي اعتذر رسميًّا عن المشاركة في المسابقة المحلية لمعاناة لاعبيه من الإجهاد بسبب المشاركة في مونديال الأندية.

جدول مباريات السوبر السعودي

كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي مواعيد مباريات السوبر السعودي وجاءت على النحو التالي:

النصر ضد اتحاد جدة - 19 أغسطس 2025.

القادسية ضد أهلي جدة - 20 أغسطس 2025.

نهائي السوبر السعودي: الفائز من اللقاء السابقين يقام يوم 23 أغسطس.

مواعيد مباريات السوبر السعودي، فيتو

أهلي جدة يحسم مشاركته في السوبر السعودي

حسمت إدارة نادي أهلي جدة موقفها من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونج كونج خلال شهر أغسطس المقبل، بعد انسحاب الهلال.

الهلال يعتذر عن خوض السوبر السعودي

وكان الهلال السعودي قد أبلغ اتحاد كرة القدم السعودي رسميًّا اعتذاره عن عدم خوض السوبر، مبررًا ذلك بتأخر حصول لاعبيه على فترة الراحة عقب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ورغبة الجهاز الفني في تجنّب الإرهاق قبل بداية الموسم الجديد.

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