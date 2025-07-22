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رياضة

الكشف عن أطراف ومواعيد مباريات السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي،
كأس السوبر السعودي، فيتو

السوبر السعودي، اعتمدتْ لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة نادي أهلي جدة في كأس السوبر السعودي 2025 - 2026، ليحل بديلًا عن  الهلال، الذي اعتذر رسميًّا عن المشاركة في المسابقة المحلية  لمعاناة لاعبيه من الإجهاد بسبب المشاركة في مونديال الأندية.

 

الأندية المشاركة في السوبر السعودي

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر السعودي في نسختها القادمة وهي: اتحاد جدة والنصر والقادسية وأهلي جدة.

أهلي جدة السعودي، فيتو
أهلي جدة السعودي، فيتو

جدول مباريات السوبر السعودي

كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي مواعيد مباريات السوبر السعودي وجاءت على النحو التالي:

النصر ضد اتحاد جدة - 19 أغسطس 2025.

القادسية ضد أهلي جدة - 20 أفسطس 2025.

نهائي السوبر السعودي: الفائز من اللقاء السابقين يقام يوم 23 أغسطس.

مواعيد مباريات السوبر السعودي، فيتو
مواعيد مباريات السوبر السعودي، فيتو

أهلي جدة يحسم مشاركته في السوبر السعودي

حسمت إدارة نادي أهلي جدة موقفها من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونج كونج خلال شهر أغسطس المقبل، بعد انسحاب الهلال.

 

الهلال يعتذر عن خوض السوبر السعودي

وكان الهلال السعودي قد أبلغ اتحاد كرة القدم السعودي رسميًّا اعتذاره عن عدم خوض السوبر، مبررًا ذلك بتأخر حصول لاعبيه على فترة الراحة عقب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ورغبة الجهاز الفني في تجنّب الإرهاق قبل بداية الموسم الجديد.

واختار الاتحاد السعودي أهلي جدة للمشاركة بدلًا من الهلال في السوبر السعودي.

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