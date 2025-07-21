كواليس خطاب الهلال الجديد بشأن الانسحاب من السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الهلال أرسلت خطابا رسميا جديدا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

ووفقا لصحيفة “الرياضية”، تضمن الخطاب شرحًا مفصلًا للأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار، ردًّا على المهلة التي منحها الاتحاد السعودي للنادي لمراجعة موقفه.

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء نتيجة حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبو الفريق بعد مشاركتهم المكثفة في كأس العالم للأندية، التي اختتمت في 4 يوليو الماضي.





وأوضحت إدارة الهلال أن اللاعبين بحاجة إلى فترة راحة كافية لضمان استعداد مثالي للموسم الرياضي الجديد، مما دفع النادي إلى إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والاستعداد الأمثل للمنافسات المحلية والقارية المقبلة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتذار نادي الهلال السعودي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي ستقام في هونج كونج في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

بيان رسمي من الاتحاد السعودي



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