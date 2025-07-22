بعد تدهور حالتها الصحية، "فرحة" تلحق بأشقائها الخمسة ضحايا المرض الغامض في المنيا

توفيت منذ قليل الطفلة “فرحة” الشقيقة السادسة لأطفال المنيا لتلحق بأشقائها الخمسة، بعد أيام من تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقى نفس المصير ونفس النهاية الحزينة لواحدة من الوقائع المأساوية التي شهدتها قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

تدهور الحالة الصحية للطفلة السادسة في حادث المنيا

كانت الطفلة السادسة قد نُقلت في حالة حرجة من مستشفى صدر المنيا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية داخل وحدة العناية المركزة، إلا أن حالتها تدهورت بشكل سريع، رغم محاولات إنقاذها ومتابعة حالتها الصحية طوال الوقت.

وكانت الطفلة فرحة هي الناجية الوحيدة من الحادث الغامض الذي راح ضحيته أشقاؤها الخمسة خلال أيام في ظروف لا تزال تخضع للتحقيق، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي القرية، الذين ودعوا الأطفال الستة في مشهد مؤلم.

وتواصل الجهات الأمنية والطبية تحقيقاتها لفك لغز هذه المأساة الإنسانية، وسط مطالبات شعبية بتسريع الكشف عن أسباب الوفاة، خاصة بعد تداول أنباء عن تعرض الأسرة لتسمم غامض داخل منزل الجد.

فيما تتابع وزارة الصحة حالة والد الطفلة، الذي لا يزال يخضع للعلاج داخل العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي، بعد تدهور حالته الصحية عقب الحادث.

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