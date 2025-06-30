شروط القبول بالكلية البحرية ومواعيد التقديم

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعـلان عـن قبـــول دفعة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية )

مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويــــة الصناعيـــــة ومـــا يعادلـهـا وخريجـــى الجامعــات المصرية الحكومية والخــاصـــة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2025، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وذلك بمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول

شروط القبول الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2025 م عـــــن 21 سنـــــة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية )، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ).

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين :

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 01/ 07 / 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 29/08/ 2025 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيًا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية إعتبارًا من يــــــــوم السبت الموافـــــــــــق 05 / 07 / 2025 وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــق 04 /09 /2025 م.

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