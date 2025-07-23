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خارج الحدود

عنصر بمراكز المساعدات في غزة: حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين

المجاعة في قطاع غزة،
المجاعة في قطاع غزة، فيتو

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عنصر أمن أمريكي بمراكز المساعدات في غزة قوله: “الموظفون عاملوا سكان غزة بشكل سيئ وعرضوهم للخطر”.

وأضاف عنصر الأمن الأمريكي، أن حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين، وقال: “قررت وقف العمل بسبب سلوك حراس الأمن”.

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وتابع: “يجب وضع حد لما يجري في مراكز توزيع المساعدات ولم أرَ استخداما للقوة كما رأيته في غزة طيلة خدمتي بالجيش الأمريكي”.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن وفاة أطفال وكبار بسبب سوء التغذية الحاد وإغماءات في غزة بسبب الجوع بين المدنيين وموظفي الوكالة.

الأونروا تنتقد نظام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة 

وطالبت الأونروا برفع الحصار فورا عن قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية. 

ودعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية اليوم الأربعاء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار  الجوع في غزة، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية. 

وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة ريفوجيز إنترناشونال، من انتشار المجاعة في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات. 

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غزة أونروا المساعدات الانسانية

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