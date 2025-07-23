التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث على الدائري بالقليوبية

صرحت نيابة القليوبية بدفن جثتي شابين مصرعهما وأُصيب 5 آخرون، في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، أثناء عودتهم من العمل.

التصريح بدفن جثتي شابين مصرعهما في حادث أعلى الدائري بالقليوبية

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بالقليوبية يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي، مما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس بطوخ في القليوبية.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت المنطقة كثافات مرورية نتيجة الحادث، قبل أن تتمكن فرق المرور من رفع آثار التصادم وإعادة الحركة لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن جثة المتوفيين وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

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