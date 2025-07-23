الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث على الدائري بالقليوبية

وفاة شابين في حادث
وفاة شابين في حادث تصادم الدائري بالقليوبية،فيتو

صرحت نيابة القليوبية بدفن جثتي شابين مصرعهما وأُصيب 5 آخرون، في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، أثناء عودتهم من العمل.

التصريح بدفن جثتي شابين مصرعهما في حادث أعلى الدائري بالقليوبية 

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بالقليوبية يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي، مما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس بطوخ في القليوبية.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت المنطقة كثافات مرورية نتيجة الحادث، قبل أن تتمكن فرق المرور من رفع آثار التصادم وإعادة الحركة لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن جثة المتوفيين وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري القليوبية اخبار القليوبية نيابة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويشيد بتفوق أبناء المحافظة

محافظ القليوبية: تقديم الدعم السريع لإنجاز مشروعات حياة كريمة

محافظ القليوبية يناقش إنشاء كوبري "عبودة" بشبين القناطر

إحالة أوراق متهم بقتل سيدة في القليوبية للمفتي

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين، بعد قليل

السيسي: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده

إحالة 5 عاملين بمدرسة في المرج بسبب التحرش بتلميذة للمحاكمة التأديبية

الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا في مسار الطب وعلوم الحياة

تنسيق الجامعات 2025، خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

القاهرة تشتعل والصعيد يسجل 44، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الكليات المتاحة، توضيح عاجل من وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية