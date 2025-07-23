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وفاة 4 وإصابة 3 أشخاص في تصادم بصحراوي المنيا

وفاة 4 وإصابة 3 أشخاص
وفاة 4 وإصابة 3 أشخاص في تصادم بصحراوي المنيا، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة 4 وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام بوابة الرسوم بمدخل مدينة المنيا.

وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين كحصيلة أولية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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