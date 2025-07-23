مانشستر يونايتد يعرض نجمه الأرجنتيني للبيع مقابل 40 مليون إسترليني

عرض نادي مانشستر يونايتد بيع نجمه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني فقط خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مانشستر يقلل ثمن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو

وكان النادي قد عرض بيع جارناتشو بنحو 70 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي لكنه بات الآن منفتحًا على الاستماع للعروض بنصف القيمة تقريبًا ضمن خطة لتسريع رحيل اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات أموريم.

كما يهدف النادي إلى تمويل صفقات جديدة لدعم المدرب البرتغالي روبن أموريم خلال الميركاتو الصيفي.

تشيلسي يراقب وضع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو

ويتابع تشيلسي الموقف عن كثب وقد يقرر التحرك لضم الجناح الأرجنتيني الشاب، خاصة أن السعر المخفض يمثل فرصة مغرية لإدارة تود بويلي التي دخلت أيضًا في محادثات مع لايبزيج بشأن التعاقد مع النجم الهولندي تشافي سيمونز.

وإلى جانب تشيلسي قد تثير هذه التخفيضات اهتمام أندية مثل آرسنال وتوتنهام، في ظل صعوبة إيجاد مواهب هجومية بمستوى جارناتشو في السوق.



صفقات مانشستر يونايتد



وأبرم مانشستر يونايتد حتى الآن صفقتين بضم ماثيوس كونيا مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني وبرايان مبيومو مقابل 71 مليونًا.

وفي المقابل لم يجمع سوى 25 مليونًا من بيع بعض اللاعبين.

هذا الوضع دفع الإدارة إلى التفكير في التخلص مما يُعرف داخل النادي بـ"فريق المنبوذين"، حتى لو بأسعار منخفضة.

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