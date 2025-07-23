80 دولارًا تفصله عن القمة القياسية، الذهب يهبط من أعلى مستوى في 5 أسابيع

تعرض الذهب لانتكاسة سعرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، ليعود خطوة للوراء في رحلة محاولة العودة إلى أعلى مستوياته، وذلك مع تحول شهية المتداولين إلى أصول عالية المخاطرة، بعد توصل واشنطن إلى أكبر اتفاق تجاري مع اليابان، وترقب اتفاق محتمل مع أوروبا اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم 15 دولارًا في الأونصة أو ما يعادل 0.4%، إلى 3417 دولارًا للأونصة، نزولًا من أعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، بحسب إرم بزنس.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس حوالي 10 دولارات في الأونصة أو 0.3% إلى مستويات قرب 3433 دولارًا للأونصة.

وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، لتقفز العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس 1.1% إلى 3443.70 دولار للأونصة.

ويرتفع الذهب إجمالا في الأيام الـ5 الماضية حوالي 3.1%، بسبب ضبابية الأوضاع التجارية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تزامنًا وترقب المستثمرين الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.

منذ بداية العام، ترتفع أسعار الذهب 30.1 %، بأقل 80 دولارا عن مكاسبها في مطلع أبريل الماضي، حينما كانت ترتفع أكثر من 43% مع بلوغ الأسعار ذروتها التاريخية عند 3509 دولارات في العقود الآجلة ومستويات 3501 في المعاملات الفورية.

إتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.

وقال ترامب: إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسومًا بنسبة 15% على الصادرات اليابانية.

صفقات تجارية جديدة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: إن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى الـ12 من أغسطس للتفاوض على اتفاق تجاري.

وكتب كبير محللي السوق في «سي.إم تريد» تيم واترر في مذكرة: «إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب».

كما قال كبير محللي السوق في «سي.إم تريد»: «إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا ممكنًا على المدى القريب».

وكتب كبير المحللين لدى «كيتكو ميتالز» جيم ويكوف، في مذكرة: «الضبابية التجارية تدفع إلى زيادة الطلب والإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها المعدن النفيس».

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية هذا الشهر، مع تزايد البيانات التي تصب في صالح الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة عند مستويات عالية خاصة لمواجهة التضخم المرتفع.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في الأسبوع الماضي، إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم هذا الصيف، مع نفاذ تأثير الرسوم الجمركية إلى قطاعات الاقتصاد.

وأكد أن الفيدرالي الأمريكي يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتبني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه لم يستبعد إجراء تخفيض في اجتماع الشهر الحالي، قائلًا إن كل شيء يعتمد على البيانات الواردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.