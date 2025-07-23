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رياضة

نجوم سيناء يواجه أسوان اليوم وديا

نجوم سيناء، فيتو
نجوم سيناء، فيتو

يواجه مركز شباب نجوم سيناء أحد فرق دوري القسم الثاني "ب" بقيادة سيد رياض المدير الفني مع فريق أسوان أحد فرق دوري المحترفين بقيادة أمير عزمي مجاهد المدير الفني اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي الفرعي، وذلك ضمن إستعدادات الفريقين لبدء الموسم الرياضي الجديد.


وتعد هذه المباراة هي الثانية لفريق النجوم ضمن المعسكر التدريبي بالقاهرة، حيث واجه الفريق في المباراة الأولى فريق كهرباء الإسماعيلية وفاز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف.


ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم بسيناء من: سيد رياض مديرًا فنيًا، ميدو السيد مدربًا عامًا، طه محمد مدربًا، يوسف أحمد صادق مدربًا مساعدًا، أحمد صابر مدربًا مساعدًا، محمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، محمد الفيومي مديرًا للتعاقدات، حسين الريقي مديرًا إداريًا، مجدي عيد إداريًا، نبيل الصادق طبيب الفريق.


يُذكر أن القرعة قد أوقعت فريق النجوم في المجموعة الثانية "ب" بالدوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي في أولى الجولات مع فريق رع على ملعب الأخير بالقاهرة.​

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