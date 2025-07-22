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حسين عطية الثاني بالثانوية العامة: "والدي لم يبخل علي بشيء رغم مرضه"

الثاني على الجمهورية
الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة، فيتو

رسم الطالب حسين أحمد حسين عطية، ابن مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة  البهجة على وجوه أهله وأصدقائه بعدما حقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة - شعبة علمي رياضة، محققًا مجموع 319 درجة من مدرسة الشهيد أحمد راضي الزياتي بالقلج.

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"حسين عطية".. الثاني علي الجمهورية في الثانوية العامة 

في حديثه عن مشوار التفوق، قال حسين: "اعتمدت على تنظيم وقتي والمذاكرة أولًا بأول، وكانت المراجعات النهائية سببًا مهمًا في تثبيت المعلومات والاستعداد لنمط الأسئلة".

ورغم التفوق اللافت، أكد حسين أنه لم يتوقع أن يكون ضمن أوائل الجمهورية، لافتًا إلى أنه لم يتلقَ أي اتصال رسمي من الوزارة، لكن المفاجأة كانت حين وجد اسمه منشورًا ضمن الأوائل بعد اعتماد النتيجة رسميًّا، مضيفًا: "تلقيت عشرات المكالمات، وكان أكثرها تأثيرًا تهاني أصدقائي".

ولم ينسَ الطالب المتفوق أن يشيد بدور أسرته، قائلًا بامتنان: "أهدي هذا النجاح إلى والدي ووالدتي، خصوصًا والدي الذي لم يبخل عليّ بشيء رغم مرضه... دعمه هو سبب رئيسي فيما وصلت إليه".

وأشار حسين إلى أنه لم يحدد بعد الكلية التي سيلتحق بها، مؤكدًا أنه يفاضل بين الخيارات المتاحة بما يتناسب مع طموحاته المستقبلية.

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المركز الثاني على مستوى الجمهورية مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مدينة الخانكة محافظة القليوبية

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