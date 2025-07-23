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رياضة

المصري يلتقي النجم الساحلي وديا في معسكر تونس

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره النجم الساحلي وديا اليوم الأربعاء على هامش معسكره الحالي بتونس ضمن استعداداته للموسم الجديد. 

معسكر المصري المغلق بتونس

وبدأ معسكر المصري بتونس السبت الموافق 19 يوليو الجاري وتحديدا بمدينة سوسة الساحلية -  والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم - خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المصري يتعادل مع الصفاقسي بهدف لكل منهما

وتعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع مضيفه فريق الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في مستهل مباريات النسور الخضر الودية بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بتونس والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

جاءت المباراة حماسية للغاية واستغلها التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري في الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الصفاقسي بهدف سجله الأوغندي موتيابا في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس عصام ثروت، فيما تعادل للمصري عمرو سعداوي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة البديل كريم بامبو والذي شارك بديلًا لصلاح محسن الذي تعرض للإصابة، وشهد هذا الشوط فرصتين خطيرتين للمصري من تسديدتين لمحمد مخلوف ولكن العارضة كان لها رأي آخر.


وفي الشوط الثاني دفع الكوكي بتشكيل مغاير لتشكيل الشوط الأول وشهد هذا الشوط إهدار ميدو جابر لانفراد تام بالمرمى في الدقائق الأخيرة والتي شهدت كذلك تصدي العارضة لتسديدة الناشئ حسام حسن بعيدة المدى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في تجربة قوية لأبناء بورسعيد.
 

ويخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر،  حيث واجه نظيره فريق الصفاقسي الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس،  

فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

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المصري المصري البورسعيدي النجم الساحلى

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