تشكيل المصري في مباراته الودية أمام الصفاقسي التونسي

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيل فريقه لخوض مباراته الودية الأولى بمعسكره المغلق، المقام حاليًا بتونس والتي تجمعه بمضيفه فريق الصفاقسي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد الطيب المهيري بمدينة صفاقس.

تشكيل المصري لمباراته الودية أمام الصفاقسي التونسي



ويضم تشكيل المصري كلا من: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما يلعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

معسكر المصري في نونس

وأدي فريق المصري المران الأول بمدينة سوسة الساحلية التونسية مساء امس في مستهل معسكره المغلق المقام حاليًا استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

محمود جاد

استبعاد محمود جاد

وتم استبعاد محمود جاد حارس مرمي المصري بسبب رفضه التجديد للفريق لرفضه المقابل المادي

وتم استبعاد ست للاعبين عن معسكر المصري في تونس بناء علي رغبه نبيل الكوكي المدير الفني للفريق.

ويقوم السعيد ابراهيم مدرب الفريق بتدريبهم حتي عوده الفريق الاول من معسكر تونس

والسداسي هم أمادو باه وسمادوا والقرموطي ومحمود جاد

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