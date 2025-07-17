أغلى لاعب في العالم، الدوري السعودي يغري فينيسيوس برقم فلكي

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الدوري السعودي، عادوا لطرق أبواب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، طمعًا في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال إلى الدوري السعودي، على مدار أكثر من عام، غير أن التقارير التي صدرت مؤخرًا، أكدت اقترابه من تجديد عقده مع الريال.

الصحفي الموثوق بن جاكوبس، أكد أن فينيسيوس لم يوقع حتى الآن على عقده الجديد مع ريال مدريد، مما فتح الباب أمام مسؤولي الدوري السعودي، لمحاولة استمالته للانتقال إليه.

ويرغب المسؤولون السعوديون في الحصول على فينيسيوس، بمقابل مادي يصل إلى 350 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي تلك الحالة، سيتفوق فينيسيوس على مواطنه نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.



اللاعب البرازيلي سيحصل هو الآخر على راتب ضخم، يصل إلى مليار يورو على مدار سنواته الخمسة مع ناديه الجديد، شاملة الحوافز.

وبحسب بن جاكوبس، فإن أهلي جدة يبدو الوجهة الأقرب لفينيسيوس جونيور، حيث يرى مسؤولو الدوري السعودي، أنه الفريق الذي يحتاج إلى أحد نجوم الصف الأول في كرة القدم الأوروبية.

وسبق لنادي الهلال، أن امتلك نيمار قبل رحيله، فيما يضم النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويلعب النجم الفرنسي كريم بنزيما لصالح اتحاد جدة.

ويتعرض فينيسيوس لانتقادات واسعة من قبل جماهير الريال، لا سيما عقب الخروج من نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بهزيمة مدوية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

وحال نجح ريال مدريد في تلافي تلك المشكلة وتجديد عقد فينيسيوس، فإن مسؤولي الدوري السعودي سيعودون لمحاولة ضمه مع موسم 2027-2028.

يذكر أن فينيسيوس جونيور من أبرز عناصر ريال مدريد، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 رغم خسارة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" لصالح رودري نجم مانشستر سيتي.

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