4 عوامل تهدد انتقال فينيسيوس جونيور إلى ليفربول.. راتبه الضخم وطلبات ريال مدريد الكبيرة.. والريدز يحدد زميله في الريال كبديل للصفقة

تواجد اسم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في دائرة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه هذا الصيف استعدادا للموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور أصبح على رأس اهتمامات ليفربول خاصة بعد وفاة الجناح البرتغالي ديوجو جوتا، واحتمالية رحيل الكولومبي لويس دياز.

4 عوامل تهدد انتقال فينيسيوس جونيور إلى ليفربول

ورغم رغبة ليفربول الجادة في ضم فينينسيوس وأيضا أنباء التقدم بعرض لحسم الصفقة، إلا أن هناك 4 أمور وعوامل قد تجعل هذه الصفقة مستحيلة.

المطالب المالية الضخمة للاعب

التعاقد مع فينيسيوس سيكون أمرا مكلفا بالنسبة لإدارة نادي ليفربول على المستوى الاقتصادي، خاصة أن راتب اللاعب البرازيلي يبلغ 15 مليون يورو صافية الضرائب، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وسيكون ليفربول مطالبا على الأقل بدفع نفس قيمة الراتب وربما أكبر لإقناع فينيسيوس بالتحرك نحو صفوفه في الموسم المقبل.

استمرار عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2027؛ وبالتالي ما زال أمامه موسمين في عقده.

ورحيل اللاعب سيكون مرهونا بموافقة ريال مدريد، وسيكلف ليفربول أعباء مالية كبيرة للتوصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني من أجل بيع اللاعب.

مطالب ريال مدريد الكبيرة نظير البيع

سيضطر ليفربول لدفع مبالغ مالية ضخمة من أجل إقناع ريال مدريد ببيع اللاعب البرازيلي، صاحب الـ25 عاما.

ورغم الانتقادات المتصاعدة في وجه فينيسيوس إلا أن أرقام اللاعب تبدو جيدة، حيث سجل 106 أهداف خلال 322 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه في صيف 2018 قادما من الدوري البرازيلي، بخلاف تقديم 83 تمريرة حاسمة.

ريال مدريد سيطلب مبلغا ضخما، لأنه سيضطر لتعويض رحيل فينيسيوس بصفقة كبرى لتدعيم الشق الهجومي.

عروض السعودية المغرية أمام فينيسيوس

النقطة الأخيرة تتمثل في امتلاك فينيسيوس جونيور بالفعل عدة عروض من الدوري السعودي، وهو ما سيقحم ليفربول في سباق مالي شرس ومزاد قد لا يستطيع مجاراته للفوز بخدمات اللاعب.

الهلال وأهلي جدة أبديا رغبتهما في ضم اللاعب البرازيلي، وهي نقطة كفيلة بإفساد رحيل اللاعب إلى ليفربول في ظل القدرات الاقتصادية لعملاقي الدوري السعودي.

فينيسيوس متمسك بالاستمرار مع ريال مدريد

أكد فينيسيوس تمسكه الكامل بالبقاء في صفوف ريال مدريد، قائلًا: "أتمنى الاستمرار هنا لسنوات طويلة، لقد قلت دائمًا إن الملكي هو نادي حياتي.. أشعر بسعادة كبيرة مع المدرب والجهاز الفني، وأتمنى أن أكتب تاريخًا كبيرًا هنا".

وأشار إلى أنه مرتبط بعقد حتى عام 2027، مضيفًا: "لدي عامان متبقيان، لكنني أريد أن أواصل اللعب هنا حتى نهاية مسيرتي".

وجاءت تلك التصريحات عقب مواجهة ريال مدريد وسالزبورج النمساوي في كأس العالم للأندية الماضية.

تفاصيل تفاوض ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس

كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، سيُوقّع رسميًا على عقده الجديد مع الملكي بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا للتقارير، فإن فينيسيوس يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو سنويًا بموجب عقده الحالي الذي يمتد حتى عام 2027، بينما العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2030، وسيتضمن زيادة قدرها 5 ملايين يورو سنويًا، ليصل راتبه إلى 20 مليون يورو سنويًا، مما يجعله من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

هذا التجديد يُعد رسالة واضحة من إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بأن فينيسيوس هو حجر الأساس في مشروع ريال مدريد المستقبلي.

ليفربول يلجأ لصفقة رودريجو تحسبًا لفشل ضم فينيسيوس

تحرك نادي ليفربول الإنجليزي بشكل جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل ضم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن ليفربول يستعد لتقديم عرض مالي ضخم يقارب 100 مليون يورو لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واقترب المهاجم الشاب من مغادرة ريال مدريد بعد أن غاب عن التشكيلة الأساسية في أغلب مباريات الفريق مؤخرًا، وهو ما عزّز فرص رحيله في ظل بحثه عن دقائق لعب منتظمة خارج أسوار "سانتياغو برنابيو".

وكانت قد ذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية أن ليفربول دخل في مفاوضات غير مباشرة لجس نبض النادي الإسباني، ويُخطط لتقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

وما زال عقد رودريجو مع الفريق الملكي يمتد حتى صيف 2028، ما يمنح ريال مدريد أفضلية تفاوضية، إلا أن النادي لن يعارض البيع في حال وصل عرض يتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو، خاصة بعد أن خرج اللاعب من حسابات المدرب الجديد.

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