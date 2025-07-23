إيكيتيكي يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لارتداء قميص ليفربول

أعلن الصحفي فابريزيو رومانو أن هوجو إيكيتيكي قد اجتاز الجزء الأهم والأكبر من الفحوصات الطبية كلاعب جديد لـ ليفربول.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا القادم من صفوف آينتراخت فرانكفورت سيوقع مع الريدز على عقد لمدة 6 مواسم أي حتى يونيو 2031.

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في دائرة الترشيحات للتعاقد مع الجناح البلجيكي مالك فوفانا، لاعب ليون الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا، تمهيدًا لتعويض الرحيل المرتقب للدولي الإيطالي فيديريكو كييزا.

فوفانا يحظى بتقدير ليفربول

في سياق أخر، ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يحظى فوفانا بتقدير كبير من قِبل إدارة الكشافين في الريدز، التي تراقب موقفه من كثب.

كييزا يقترب من مغادرة ليفربول

ويقترب كييزا من مغادرة ليفربول بعد موسم واحد فقط في أنفيلد، حيث تم استبعاده من جولة الفريق التحضيرية في آسيا.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن ليفربول يطالب بـ 15 مليون يورو مقابل التخلي عن كييزا، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2028.

ويتصدر أتالانتا بيرجامو قائمة المهتمين بضم كييزا، إلى جانب أندية روما، فيورنتينا، وبولونيا، التي تراقب موقفه تحسبًا لإمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

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