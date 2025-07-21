79 مليون جنيه إسترليني، تفاصيل صفقة انتقال إيكيتيكي إلى ليفربول ومدة العقد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول، ينتظر وصول المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، إلى الأراضي الإنجليزية في الساعات القادمة، لإتمام إجراءات انتقاله للريدز هذا الصيف.

وكشف الصحفي فابريس هاوكينس، عبر حسابه بموقع "إكس" عن حصول إيكيتيكي على الضوء الأخضر من إدارة آينتراخت فرانكفورت، للسفر إلى ليفربول من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

وأتم ليفربول اتفاقه مع النادي الألماني في الساعات الماضية، على ضم صاحب 23 عامًا، بمقابل مادي ضخم.

تفاصيل الصفقة المنتظرة

فيما كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن تفاصيل الصفقة المنتظرة، بعد إتمام ليفربول اتفاقه مع فرانكفورت، حيث أفادت ببلوغ قيمتها 79 مليون جنيه إسترليني.

وينص الاتفاق على دفع ليفربول 69 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 10 ملايين أخرى على هيئة حوافز إضافية.

في المقابل، وافق المهاجم الشاب على التوقيع على عقد لمدة 6 سنوات، بمجرد اجتيازه الفحوصات الطبية، تمهيدا لسفره إلى آسيا، للانضمام لجولة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.