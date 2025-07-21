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رياضة

79 مليون جنيه إسترليني، تفاصيل صفقة انتقال إيكيتيكي إلى ليفربول ومدة العقد

إيكيتيكي، فيتو
إيكيتيكي، فيتو

 كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول، ينتظر وصول المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، إلى الأراضي الإنجليزية في الساعات القادمة، لإتمام إجراءات انتقاله للريدز هذا الصيف.

وكشف الصحفي فابريس هاوكينس، عبر حسابه بموقع "إكس" عن حصول إيكيتيكي على الضوء الأخضر من إدارة آينتراخت فرانكفورت، للسفر إلى ليفربول من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

وأتم ليفربول اتفاقه مع النادي الألماني في الساعات الماضية، على ضم صاحب 23 عامًا، بمقابل مادي ضخم.

 

تفاصيل الصفقة المنتظرة

 فيما كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن تفاصيل الصفقة المنتظرة، بعد إتمام ليفربول اتفاقه مع فرانكفورت، حيث أفادت ببلوغ قيمتها 79 مليون جنيه إسترليني.

وينص الاتفاق على دفع ليفربول 69 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 10 ملايين أخرى على هيئة حوافز إضافية.

في المقابل، وافق المهاجم الشاب على التوقيع على عقد لمدة 6 سنوات، بمجرد اجتيازه الفحوصات الطبية، تمهيدا لسفره إلى آسيا، للانضمام لجولة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد.

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