تعبي ما راحش هدر، فرحة وزغاريد في بيت ندى رمضان الثالثة على الجمهورية علمي رياضة (فيديو)

شهد منزل الطالبة ندى رمضان، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أجواء من الفرحة والزغاريد، بعد إعلان حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة 2025، لتصبح مصدر فخر وسعادة لأسرتها وأهل منطقتها.

ندى، ابنة الأسرة البسيطة، تحدت الصعوبات وأثبتت أن التفوق لا يعرف ظروفًا، بل يعرف فقط الإصرار والإرادة والاجتهاد فطوال العام الدراسي، كانت ندى مثالًا للالتزام والتفاني، تقضي ساعات طويلة بين الكتب، واضعةً نصب عينيها هدفًا واحدًا: أن ترفع اسم أسرتها ومدينتها عاليًا.

وفي تصريحاتها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة أعربت ندى عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز، قائلة:" فرحتي ما تتوصفش.. الحمد لله على تعبي اللي ما راحش هدر، وده أقل رد جميل لأهلي اللي وقفوا جنبي وشجعوني طول الوقت".

وأكدت ندى أن حلمها القادم هو الالتحاق بكلية الهندسة، وأنها تطمح لاستكمال مسيرتها العلمية بتفوق لتكون من بين العلماء المميزين في مصر.

من جانبهم، أعرب والد ووالدة ندى عن فخرهما الشديد بها، مؤكدين أن ابنتهما كانت دائمًا مثابرة ومجتهدة، ولم تتكاسل يومًا عن تحقيق هدفها، مقدمين الشكر لكل من ساندهم خلال هذه الرحلة.

يُذكر أن محافظة الغربية شهدت هذا العام تألقًا ملحوظًا في نتائج الثانوية العامة، حيث حجز 3 طلاب من أبنائها مقاعد ضمن أوائل الجمهورية في مختلف الشعب.

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