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رياضة

لاعب الأهلي يقترب من الانضمام إلى الوداد المغربي

فريق الوداد المغربي،
فريق الوداد المغربي، فيتو

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي يقترب من الانضمام لفريق الوداد الرياضي المغربي.

ووفق جريدة المنتخب المغربية فإن نادي الوداد الرياضي، دخل في مفاوضات رسمية مع نادي سوتشي الروسي لاستعادة خدمات اللاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

قيمة عرض الوداد المغربي لشراء عطية الله

وبحسب الجريدة، فإن الوداد المغربي قدم عرضًا ماليًا بقيمة 500 مليون سنتيم مغربي (حوالي 24 مليون جنيه مصري)، من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

سوتشي يرفض عرض الوداد

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، أن نادي سوتشي الروسي رفض العرض المقدم من الوداد الرياضي، وطلب زيادة العرض إلى مليار سنتيم مغربي (ما يعادل تقريبًا 48 مليون جنيه مصري) للتخلي عن اللاعب، الذي كان قد لعب معارًا للنادي الأهلي المصري خلال الموسم الماضي.

الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله

وفي وقت سابق، أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله وذلك وفق الرؤية الفنية. 

كما أشار يوسف إلى توجيه الدعوة للمغربي لتكريمه بالشكل اللائق وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه من جهد كبير طوال الموسم الماضي. 

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يحيي عطية الله الأهلي الوداد الرياضي المغربي سوتشي الروسي محمد يوسف

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