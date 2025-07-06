إعادة هيكلة شاملة، الوداد المغربي يستغني عن 20 لاعبا

استقر محمد أمين بنهاشم، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على إجراء تغييرات واسعة في قائمة فريقه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الوداد يتعرض لثلاثة هزائم في كأس العالم للأندية

وشارك الوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وودع من دور المجموعات بعد أن تلقى 3 هزائم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

20 لاعبا خارج الوداد المغربي

وبحسب تقارير صحفية مغربية، فإن بنهاشم طلب من إدارة ناديه الاستغناء عن خدمات 20 لاعبا لإعادة هيكلة الفريق المغربي.

وشهدت القائمة التي طلب بنهاشم رحيلها بعض المفاجآت، على رأسها رحيل اللاعب البوركيني ستيفن عزيز كي المنضم حديثًا إلى الفريق قبل كأس العالم للأندية مباشرة.

وطلب بنهاشم أيضا الاستغناء عن لاعب الوسط ميكاييل مالسا والجنوب أفريقي كاسيوس مايلولا والثنائي البرازيلي بيدرينيو وآرتور وينديروسكي.

وضمت القائمة العديد من العناصر المحلية، على رأسها جمال حركاس وعبد المنعم بوطويل وفهد موفي ويوسف المطيع ونبيل مرموق والمهدي مبارك وإسماعيل المترجي وإسماعيل بنقطيب ومحمد رايحي وحمزة الساخي ووليد ناسي.

وشملت القائمة أيضا منير الهباش وزكريا غيلان وسيف الدين بوهرة، وهو ما ينذر بتغيير شامل من أجل إعادة الوداد إلى سابق عهده.

الوداد يتعاقد مع صفقتين

وكان الوداد تعاقد مع الثنائي جويليرمي فيريرا وبيرت ماجيرس لتدعيم خط الدفاع، بجانب المخضرم نور الدين أمرابط والجناح نسيم الشاذلي وحمزة هنوري.

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