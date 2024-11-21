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رياضة

حقيقة تحرك الأهلي لتفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتشي الروسي

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله

الدوري الممتاز، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة التحرك بشكل رسمي لطلب تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي المعار من سوتشي الروسي، مؤكدًا عدم وجود أي خطابات رسمية من جانب النادي الأهلي إلي نظيره الروسي لطلب تفعيل بند شراء المغربي الدولي. 

أضاف: نعم.. هناك قناعات باللاعب ورغبة في استمراره ولكن حتي هذه اللحظات لم نتحرك رسميًّا للتفاوض بشأن تفعيل بند الشراء الذي يأتي مقابل مليون ونصف دولار. 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الجمعة في الدوري. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الاتحاد السكندري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر 

 كشف مصدر داخل الأهلي عن حارس الفريق الأساسي في مباراة الاتحاد السكندري غدًا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وقال: إن محمد الشناوي سيتواجد أساسيًّا في تشكيل الفريق على أن يتواجد مصطفى شوبير الذي شارك أساسيًّا مع المنتخب الوطني امس الأول أمام بوتسوانا على مقاعد البدلاء في مواجهة الغد. 

 تمسك مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضم مدافع جديد في انتقالات الشتاء القادم لتدعيم الخط الدفاعي في ظل توالي المباريات ومع كثرة الاصابات العضلية التي يتعرض لها اللاعبين. 

وعاني الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري من إصابات عضلية مؤخرًا حرمت الفريق من جهودهم بشكل متتابع. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدًَا حيث يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة زعيم الثغر غدًا الجمعة. 

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات رامي ربيعة مدافع الفريق في قائمة مباراة الاتحاد السكندري التي تعلن اليوم استعدادا لمواجهة الفريقين غدا الجمعة بعد غياب ربيعة عن مباراة زد بسبب الإصابة في العضلة الضامة. 

يعود محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحسابات الفنية في مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة غدًا في ظل الغياب المنتظر لوسام أبو علي بسبب الإصابة حيث يحصل كهربا علي جزء من المباراة غدًا في ظل الاعتماد بشكل أساسي على طاهر محمد طاهر. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

وسام أبو علي 
وسام أبو علي 

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الطبي سوف يعلن اليوم التشخيص الرسمي لإصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي غادر معسكر منتخب فلسطين مؤخرًا بسبب الإصابة.

وخضع وسام أبو علي لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان علي إصابته في وجه القدم حيث يعلن الأهلي عبر منصاته الرسمية اليوم تفاصيل الإصابة كاملة. 

وتستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وخوض منتخب مصر مباراتين أمام كاب فيردي وأخرى مع التعادل بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا.

 

 

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كولر الأهلي يحيي عطية الله

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