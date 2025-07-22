"الشاطر" رسب 8 أعوام، تعرف على مجاميع النجوم في الثانوية العامة

مع أجواء نتيجة الثانوية العامة، الذكريات لا تنسى لدى الجميع، وخاصة نجوم الفن الذين كانت لهم ذكريات مرحه وسيئة في الثانوية العامة، منهم من رسب، وآخر قام بنظام التحسين، ومنهم من حصل على مجموع متميز.

كريم فهمي

حصل الفنان كريم فهمي على 99٪ في الثانوية العامة، وفضل دراسة طب الأسنان، لكنه وجد نفسه يميل لعالم الفن فقرر دخول التمثيل.

أمير كرارة

من الغريب في الأمر أن الفنان أمير كرارة بطل فيلم “الشاطر” المعروض حاليا في دور العرض، ظل في الثانوية العامة لمدة 8 سنوات، وحصل في العام الثامن عليها بنسبة 52٪، بسبب تفوقه الرياضي فقط.



أحمد حلمي يفشل ومني زكي تتفوق في الثانوية العامة



وكان قد حكي الفنان أحمد حلمي قصة كفاحه مع الثانوية العامة، حيث رسب لمدة ثلاث سنوات، حصل في أول سنة على مجموع 3%، وتاني سنة 23%، وثالث سنة حصل على مجموع 50%، وسخر حلمي من مجموعه واصفًا إياه: «ميدخلنيش غير النار».

أما الفنانة مني زكي حصلت على مجموع 95٪ وفضلت دراسة الإعلام جامعة القاهرة قبل دخولها عالم التمثيل.

عمرو دياب

حصل الفنان عمرو دياب على مجموع 60٪ في الثانوية العامة، ع وغنى عمرو دياب في بداية حياته للثانوية في أغنية قال فيها:«يا صم صم يا ثانوية يا عمه يا أم العقل أصم، مالك كده مستقوية وكاتمة عالأعصاب والدم.

أحمد فهمي

حصل الفنان أحمد فهمي على 99.8%، في الثانوي العامة والتحق بكلية الهندسة ثم حول أوارقه إلى اقتصاد وعلوم سياسية.



محمد هنيدي

والتحق الفنان محمد هنيدي بكلية الحقوق جامعة القاهرة بمجموع 60٪ في الثانوية العامة، بينما حصلت الفنانة عبير صبري علي مجموع 61٪.



آسر ياسين

حصل على 100%، والتحق بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، وغمل بمهنة التمثيل التي تميز بها أيضا.







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