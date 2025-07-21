طهران توافق على عقد جولة مفاوضات جديدة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم بأن طهران وافقت على عقد جولة مفاوضات جديدة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا استجابة لطلب أوروبي.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه "بحسب المؤشرات فإن جولة التفاوض الجديدة مع الدول الأوروبية الثلاث ستعقد الجمعة المقبلة في اسطنبول".

وأوضح أن "المفاوضات مع الأوروبيين ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية وموضوعها البرنامج النووي".

في وقت سابق من أمس، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن إيران ‏وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على إجراء محادثات بشأن برنامج ‏طهران النووي، وذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة ‏باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى ‏إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.‏

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله "جرى الاتفاق على مبدأ ‏المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم ‏يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع المقبل".‏

لقاء دبلوماسي مرتقب

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد قال إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع مع مسئولين أوروبيين، مؤكدًا أن موعد اللقاء لم يُحدد بعد بدقة، لكن الاستعدادات قائمة.



وأشار عراقجي إلى أن إيران لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي مع أوروبا، لافتًا إلى أن الاجتماع المنتظر يأتي في إطار محاولات إعادة إحياء التفاهمات الدولية السابقة، وعلى رأسها الاتفاق النووي الإيراني.

بعد الحرب: مرحلة جديدة من الحسم



وأوضح عراقجي أن مرحلة ما بعد الحرب ستشهد تصعيدًا في مطالب إيران السياسية والاقتصادية، مؤكدًا:"سنسعى إلى نيل حقوقنا بقوة أكبر، ولن نسمح بإهدار مكتسباتنا".

رسائل سياسية مشفّرة



تصريح عراقجي يُعد بمثابة رسالة مزدوجة للغرب: استعداد للحوار، لكن دون تقديم تنازلات مجانية، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تلوح في الأفق بعد انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

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