سوريا تنفي تنفيذ عملية تبادل أسرى بين الدروز وقوات العشائر بالسويداء

نفى الإعلام الرسمي السوري، اليوم، ما تم تداوله بشأن تنفيذ عملية تبادل أسرى بين المقاتلين الدروز وقوات من العشائر في شمال محافظة السويداء، مؤكدًا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين، وهو ما يعطل أي جهود للتهدئة أو التفاوض.

مفاوضات لتبادل المحتجزين في السويداء

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن مفاوضات محتملة لتبادل المحتجزين، في ظل تصاعد حدة المواجهات خلال الأيام الماضية، إلا أن المصادر الرسمية السورية قطعت الشك باليقين ونفت حدوث أي تبادل حتى الآن.

الاشتباكات بين العشائر والدروز في السويداء

يذكر أن الاشتباكات المسلحة بين الطرفين جاءت على خلفية توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة العنف وتهديد الاستقرار في الجنوب السوري.

وتعد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، واحدة من أكثر المناطق حساسية في الجغرافيا السورية، خصوصًا في ظل الفراغ الأمني والتداخلات العشائرية والطائفية.

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