الإثنين 21 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: نُحضّر لاجتماع أوروبي مرتقب ونطالب بحقوقنا بقوة بعد الحرب

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع مع مسئولين أوروبيين، مؤكدًا أن موعد اللقاء لم يُحدد بعد بدقة، لكن الاستعدادات قائمة.

لقاء دبلوماسي مرتقب

وأشار عراقجي إلى أن إيران لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي مع أوروبا، لافتًا إلى أن الاجتماع المنتظر يأتي في إطار محاولات إعادة إحياء التفاهمات الدولية السابقة، وعلى رأسها الاتفاق النووي الإيراني.

 

بعد الحرب: مرحلة جديدة من الحسم

وأوضح عراقجي أن مرحلة ما بعد الحرب ستشهد تصعيدًا في مطالب إيران السياسية والاقتصادية، مؤكدًا:"سنسعى إلى نيل حقوقنا بقوة أكبر، ولن نسمح بإهدار مكتسباتنا".

رسائل سياسية مشفّرة

تصريح عراقجي يُعد بمثابة رسالة مزدوجة للغرب: استعداد للحوار، لكن دون تقديم تنازلات مجانية، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تلوح في الأفق بعد انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

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