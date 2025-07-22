القليوبية تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمتابعة جهود تعزيز السياحة والاستثمار

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللواء أ. ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في زيارة للمحافظة تهدف إلى دعم وتنشيط القطاعين السياحي والاستثماري ومتابعة جهود المحافظة في التنمية.

القليوبية تستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظة في التنمية وتعزيز السياحة والاستثمار



وشملت الجولة التفقدية معالم بارزة في مدينتي القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على الفرص المتاحة واستغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل.

بدأت الزيارة بتفقد قصر محمد علي بشبرا الخيمة، الذي خضع مؤخرًا لمشروع تطوير متكامل، ليصبح معلمًا تاريخيًا ومزارع سياحي بارز حيث كان في استقبال الضيوف الدكتور محمد إسماعيل أمين عام المجلس الاعلى للآثار.

كما تفقدا المرسى النيلي الذي أُنشئ بأعلى معدلات الأمان والطراز الهندسي، وصُمم خصيصًا لخدمة قصر محمد علي وربطه بكوبري مشاة مباشر إلى القصر.

واستعرض محافظ القليوبية أيضًا إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة شبرا الخيمة، وهي دار الإدارة المحلية حيث أكد المحافظ أنه تم طرح هذه الدار للاستثمار بهدف إنشاء معرض دائم لمحافظة القليوبية، مما سيسهم في عرض منتجات المحافظة وإمكانياتها.

تلا ذلك عقد اجتماع موسع في منطقة مرجانة بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم استعراض جميع المقومات السياحية والفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة وخاصة بمدينة القناطر الخيرية.

شمل العرض مواقع مثل جزيرة الشعير، محلج القطن الأثري، منطقة الشلالات، بالإضافة إلى زيارة عدد من الحدائق التاريخية الشهيرة التي تحظي بالتطوير الدائم من وزارة المواردالمائيةوالري.

هدف الاجتماع إلى بلورة هذه الفرص وصياغة أجندة استثمارية متكاملة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جذب الاستثمارات لهذه المواقع الحيوية.

بعد الاجتماع، رافق محافظ القليوبية اللواء فودة في جولة بمدينة القناطر الخيرية، حيث تفقدا حديقة عفلة وأشجارها التاريخية المعمرة، وكذلك حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية التي تضم تمثال الراحل حيدر علييف. واختتمت الجولة بزيارة متحف الطفل ومتحف أساليب الري، بالإضافة إلى منطقة الشلالات ذات الجمال الطبيعي الفريد والموقع الجغرافي الجذاب للاستثمار.

من جانبه، أعرب سيادة اللواء خالد فودة عن إعجابه الشديد بمدينة القناطر الخيرية وما تتمتع به من مقومات تاريخية وطبيعية فريدة، مؤكدًا أنها "مناخ جاذب للاستثمار بامتياز". وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في خطوات جادة لتطوير المنطقة والاستفادة القصوى من إمكانياتها.

وفي ختام الزيارة، أكد محافظ القليوبية التزام المحافظة بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، من خلال استغلال إمكاناتها الطبيعية والتاريخية الفريدة وعرضها على المستثمرين المحليين والدوليين.

شهد اللقاء الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد حسني رضوان مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

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