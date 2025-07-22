مي الثالثة على الثانوية العامة علمي: "أمي صاحبة الفضل وكانت سنة صعبة"

قالت مي حسن الحاصلة على المركز الثالث في نتيجة الثانوية العامة 2025 في "شعبة علمي علوم": "كنت خايفة من النتيجة ومكنتش متوقعة أكون من الأوائل".

الثالثة على الثانوية العامة علمي علوم: عشت سنة صعبة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز":"شعوري لا يوصف لما عرفت إني من اوائل الثانوية العامة، حياتي كلها كانت مذاكرة لإنها سنة مصيرية وبذلت مجهودي وكانت سنة صعبة جدًا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في كلية الطب البشري".



رسالة شكر لوالدة الثالثة على الثانوية العامة

وتابعت: "أكتر حد له فضل عليا هم أهلي خاصة أمي واشكرها لإنها تعبت كتير معايا".



نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة



ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنـــا .

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