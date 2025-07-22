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محافظات

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة محافظة القليوبية،فيتو

تترقب محافظة القليوبية، كغيرها من محافظات الجمهورية، إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة، حيث أوشكت وزارة التربية والتعليم أن تنتهي من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا ورفعها عبر المواقع المخصصة، وفي مقدمتها موقع "فيتو".

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة

من المنتظر أن تعتمد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال الساعات القادمة، عقب انتهاء المراجعة النهائية لكشوف الدرجات، وستتضمن النتيجة جميع الشعب: الأدبي، العلمي (علوم ورياضيات)، والدبلومات الدولية.

نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن جانبه، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025، وإعلان النتيجة الأربعاء المقبل.

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.

 

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

 

 

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