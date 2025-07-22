زيزو: أشعر براحة كبيرة في الأهلي وسأقاتل لإسعاد الجماهير

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأجواء مثالية للغاية في معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق في تونس، لافتا إلى أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، وهناك شغف كبير لدى الجميع لبدء موسم قوي، يسعى خلاله الفريق للفوز بكل البطولات.

زيزو اختص الموقع الرسمي ومنصات النادي بحوار شامل عن الأيام الأولى له في ملعب التتش التاريخي واستقبال اللاعبين ومساندة الجماهير وتطلعات الموسم الجديد، وكشف النقاب عن العديد من الجوانب المتعلقة بحياته داخل وخارج الملعب.

وأوضح أن اختيار مكان المعسكر مميز للغاية وسط الطبيعة التي تساعد اللاعبين على تحمل التدريبات في بداية فترة التحضير للموسم الجديد، فهناك رغبة قوية لدى الجميع في تحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة؛ لدخول الموسم بشكل قوي، وتحقيق أفضل النتائج، وكل اللاعبين متعطشون للغاية لبدء المنافسات من أجل تحقيق الانتصارات.

وأشار زيزو إلى أن فترة الإعداد مهمة لتصحيح الأخطاء والوصول إلى نسبة 100% من الجاهزية، وهو ما ظهر في مباراة الملعب التونسي الودية، بعدما تم توزيع دقائق اللعب على الجميع، وهي أمور مهمة تمنح مؤشرات إيجابية للجميع، والجهاز الفني لديه أفكار عديدة يعمل على تطبيقها قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مضيفا أنه لا يشعر بأي قلق بخصوص التحضير للموسم الجديد.

وعن خوضه للتدريبات في ملعب مختار التتش قبل المعسكر قال: «بالفعل انضممت للفريق في أمريكا أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعند العودة للتدريبات في ملعب التتش كنت سعيدا للغاية، والأجواء كانت مختلفة، ولم أشعر بأنني غريب عن تلك الأجواء في ظل صداقتي بمعظم اللاعبين، وكنت أشعر براحة نفسية كبيرة منذ اليوم الأول لي بالنادي خاصة مع استقبال زملائي ودعم الجماهير».

وأضاف: «أي لاعب بالنادي الأهلي يجب أن تكون لديه تطلعات كبيرة قبل بداية كل موسم، ويعمل على الفوز بكل البطولات، فالجهاز الفني واللاعبين يعلمون جيدا طموحات جماهير الأهلي، خاصة مع الصفقات الجديدة ورغبة الجماهير في الفوز بكل الألق.

و وجود تعاقدات قوية يدفع اللاعبين لبذل كل ما يمكن للتتويج بالألقاب وندرك حجم ما تطمح إليه الجماهير، وسوف نقدم كل ما لدينا، ونسعى أن يكون موسما يليق بنا». وأشار إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي وللمنتخب الوطني ولا يوجد لديه شك بأنه سوف يقدم موسما قويا ومميزا للغاية».

وأكمل: «جماهير الأهلي استقبلتني بشكل رائع، ولا أحد يتخيل كيف أنتظر بداية الموسم لكي أقدم كل ما يمكن، وسوف يشاهد الجميع نسخة مختلفة وجديدة من حيث العطاء في الملعب.. فالمنافسة قوية للغاية بين كل اللاعبين؛ لأن كل مركز يتواجد به أكثر من لاعب مميز، وهي ظاهرة صحية وتتيح للمدير الفني خيارات عديدة، والأهلي يشارك في بطولات عديدة، ويحتاج إلى «سكواد» قوي وجاهز بنفس الجودة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.