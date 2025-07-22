جراديشار يتحدث عن معسكر الأهلي في تونس وأزمته مع قميص محمد شريف

أكد نيتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية المباراة الودية أمام الملعب التونسي، التي خاضها الأهلي أمس بمعسكر الفريق في تونس؛ استعدادا للموسم المقبل.

وأضاف جراديشار: «الأجواء في معسكر تونس مميزة، خصوصًا ارتفاع درجة حرارة الطقس التي تُضفي مزيدًا من الصعوبة، وتُسهم في تأهيل بدني جيد استعدادًا للموسم الجديد، الذي يُعد موسمًا صعبًا وطويلًا، ويتخلله العديد من المنافسات القوية مثل دوري الأبطال والدوري المحلي وغيرها من البطولات التي نسعى لحصدها جميعًا».

وتابع جراديشار: «خضنا أول مباراة أمام فريق الملعب التونسي، وقدمنا أداءً جيدًا، وأحرزنا أهدافًا وأهدرنا بعض الفرص، ولا يزال أمامنا الكثير خلال فترة الإعداد من تأهيل وتصحيح، حتى نبدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة».

تغير رقم قميصه مع محمد شريف

وعن تغيير رقم قميصه، قال جراديشار: «محمد شريف لاعب قدير ومميز، ونجح في تسجيل هدفين أمس، ووجوده يمثل إضافة قوية للفريق، نحن أمام موسم طويل، ونحتاج لأن نكون جميعًا في أفضل جاهزية فنية من أجل مصلحة الفريق، أما بالنسبة لرقم 10، فقد استعاد محمد شريف الرقم، وهذا الأمر لا يُؤثر فنيًا بالتأكيد، لأن الأداء في النهاية لا يرتبط بالأرقام، بل بما يقدمه اللاعب داخل الملعب».

واختتم جراديشار تصريحه برسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: «نعد الجماهير بأن نقدم أفضل ما لدينا، ونقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، من أجل النادي ومن أجل دعمهم المستمر لنا في كل المناسبات».

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